06 августа 2025, 11:02
Лес загорелся из-за упавшей линии электропередачи в Карелии
В Суоярви спасатели оперативно справились с пожаром
Фото госкомитета по ОЖ и БН
Днем 5 августа в Суоярви произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РК по ОЖ и БН.
По данным источника, вдоль железной дороги упала опора линии электропередачи. После этого она загорелась, а с ней и лес.
На месте происшествия работали пятеро спасателей. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется. © «Петрозаводск говорит»