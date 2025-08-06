06 августа 2025, 11:02
Происшествия

Лес загорелся из-за упавшей линии электропередачи в Карелии

В Суоярви спасатели оперативно справились с пожаром
Пожар на ЛЭП
Фото госкомитета по ОЖ и БН

Днем 5 августа в Суоярви произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РК по ОЖ и БН.

По данным источника, вдоль железной дороги упала опора линии электропередачи. После этого она загорелась, а с ней и лес.

На месте происшествия работали пятеро спасателей. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется. © «Петрозаводск говорит»

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