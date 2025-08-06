Избиение школьника в Петрозаводске может стать уголовным делом

Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения школьника на Ключевой в Петрозаводске.

Ранее мама мальчика рассказала, что вечером 2 августа в скейт-парке на улице Судостроительная ее сына избили. У ребенка переломы и другие травмы. Мама 14-летнего подростка пыталась найти свидетелей произошедшего. Второй участник конфликта – тоже несовершеннолетний.

Бастрыкин поручил коллегам из карельского ведомства возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. © «Петрозаводск говорит»