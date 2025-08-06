Родители детей-диабетиков из Карелии массово пожаловались Бастрыкину

Родители детей, страдающих сахарным диабетом, массово жалуются руководителю Следкома РФ Александру Бастрыкину.

Родители детей-инвалидов обратились в приемную председателя СК. Они рассказали, что длительное время детям-диабетикам жизненно необходимые лекарства и медицинские изделия выдают с систематическими перебоями, в недостаточном объеме. Родители боятся, что здоровье детей может ухудшиться, но обращения в различные инстанции ни к какому результату не приводят.

Бастрыкин поручил провести проверку в связи с обращениями о ненадлежащем медицинском обеспечении детей-инвалидов в Карелии. От нового руководителя карельского Следкома ждут доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении. © «Петрозаводск говорит»