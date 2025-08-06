06 августа 2025, 10:36
Родители детей-диабетиков из Карелии массово пожаловались Бастрыкину
Глава СК потребовал проверить сообщения о перебоях с лекарствами и медицинскими изделиями
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Родители детей, страдающих сахарным диабетом, массово жалуются руководителю Следкома РФ Александру Бастрыкину.
Родители детей-инвалидов обратились в приемную председателя СК. Они рассказали, что длительное время детям-диабетикам жизненно необходимые лекарства и медицинские изделия выдают с систематическими перебоями, в недостаточном объеме. Родители боятся, что здоровье детей может ухудшиться, но обращения в различные инстанции ни к какому результату не приводят.
Бастрыкин поручил провести проверку в связи с обращениями о ненадлежащем медицинском обеспечении детей-инвалидов в Карелии. От нового руководителя карельского Следкома ждут доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении. © «Петрозаводск говорит»