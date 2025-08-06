06 августа 2025, 10:24
Автомобиль перевернулся на "Коле"
Пожарные привлекались к ликвидации последствий ДТП в Кондопожском районе
Фото: "Петрозаводск говорит"
Во вторник в 13:58 пожарные были привлечены к ликвидации последствий ДТП на трассе "Кола" в Кондопожском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, инцидент случился на 577-м километре федеральной магистрали. Там автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В результате инцидента пострадал один человек. Обстоятельства устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»