Автомобиль перевернулся на "Коле"

Во вторник в 13:58 пожарные были привлечены к ликвидации последствий ДТП на трассе "Кола" в Кондопожском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился на 577-м километре федеральной магистрали. Там автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате инцидента пострадал один человек. Обстоятельства устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»