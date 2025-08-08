08 августа 2025, 14:17
Происшествия

Режим ЧС отменили в двух районах Карелии

В Лоухском районе ликвидирован крупный пожар на площади 872 га
лесной пожар
фото unsplash

В Лоухском и Муезерском районах с 8 августа отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров. Об этом сегодня сообщил руководитель госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

7 августа в Карелии удалось потушить десять лесных пожаров. В Лоухском районе ликвидировали крупный лесной пожар на площади 872 га и еще два возгорания на территории 49 га.

Муниципалитетам поручено усилить профилактическую работу с людьми о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности в лесах.

До 18 августа действует режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Запрещено разведение открытого огня. © «Петрозаводск говорит»

Ранее в этом сюжете:

лесной пожар
Из-за пожаров режим ЧС объявили в Беломорском округе
подробнее...
обращение
В минприроды Карелии отреагировали на мизерные зарплаты десантников
подробнее...
обращение
Появилось шокирующее видео о буднях бойцов авиалесоохраны
подробнее...
горит остров
Живописные острова горят в Онежском озере
подробнее...
сосна
Режим ограничения пребывания граждан в лесах продлен в Карелии
подробнее...
лесной пожар
Спасатели снова не дали поселку в Карелии сгореть
подробнее...
лесной пожар
Жители карельского поселка задыхаются в дыму лесного пожара
подробнее...
лесной пожар
Лесной пожар потушили в заповеднике в Карелии
подробнее...
Огонь пожара
Волонтеров набирают для тушения лесных пожаров в Карелии
подробнее...
железнодорожные пути
Пожарный поезд направлен в охваченный лесными пожарами район Карелии
подробнее...
лесной пожар
Национальный парк в Карелии охвачен огнем
подробнее...
лесной пожар
Знаменитую гору в Карелии закрыли для туристов
подробнее...
Флаг Финляндии
Дым от лесных пожаров в Карелии дошел до Финляндии
подробнее...
лесной пожар
Рослесхоз бросил дополнительные силы на тушение пожаров в Карелии
подробнее...
лесной пожар
Режим ЧС объявлен в двух районах Карелии из-за горящих лесов
подробнее...
лесной пожар
У авиалесоохраны Карелии не хватает ресурсов тушить все лесные пожары
подробнее...
сосна
В одном из районов Карелии людей просят не посещать леса
подробнее...
Глава Карелии Артур Парфенчиков
Парфенчиков обратился к жителям и гостям республики в связи с пожарами
подробнее...
пожарные
Всего 10 километров отделяют поселок от мощного лесного пожара
подробнее...
вид на лес с борта самолета
Парфенчиков поручил увеличить группировку сил для борьбы с пожарами
подробнее...
лесной пожар
Мощный лесной пожар бушует вблизи поселка Волома в Карелии
подробнее...
остров горит
Отдыхающие оставили костер, который едва не сгубил остров в Карелии
подробнее...
Обсудить
Метки: 
режим чс
Карелия
Муезерский район
Лоухский район
лесной пожар
Олег Поляков