Режим ЧС отменили в двух районах Карелии

В Лоухском и Муезерском районах с 8 августа отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров. Об этом сегодня сообщил руководитель госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

7 августа в Карелии удалось потушить десять лесных пожаров. В Лоухском районе ликвидировали крупный лесной пожар на площади 872 га и еще два возгорания на территории 49 га.

Муниципалитетам поручено усилить профилактическую работу с людьми о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности в лесах.

До 18 августа действует режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Запрещено разведение открытого огня. © «Петрозаводск говорит»