02 августа 2025, 11:31
Общество

Волонтеров набирают для тушения лесных пожаров в Карелии

Власти Пудожского района ищут людей, готовых бороться с возгораниями
Огонь пожара
Фото: unsplash / Raquel Raclette

В Пудожском районе власти ищут добровольцев, которые готовы помогать с тушением лесных пожаров. Об этом говорится в паблике районной администрации.

"В связи с распространением очагов лесных возгораний и высокой опасностью возникновения новых пожаров в нашем районе, администрация Пудожского района обращается ко всем жителям! Просьба всем заинтересованным лицам, готовым вступить добровольцами в пожарную дружину, обратиться в администрацию или в Пудожское авиационное отделение",

- говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Муезерский район из-за лесных пожаров был направлен пожарный поезд. © «Петрозаводск говорит»

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