02 августа 2025, 11:31
Волонтеров набирают для тушения лесных пожаров в Карелии
Власти Пудожского района ищут людей, готовых бороться с возгораниями
Фото: unsplash / Raquel Raclette
В Пудожском районе власти ищут добровольцев, которые готовы помогать с тушением лесных пожаров. Об этом говорится в паблике районной администрации.
"В связи с распространением очагов лесных возгораний и высокой опасностью возникновения новых пожаров в нашем районе, администрация Пудожского района обращается ко всем жителям! Просьба всем заинтересованным лицам, готовым вступить добровольцами в пожарную дружину, обратиться в администрацию или в Пудожское авиационное отделение",
- говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Муезерский район из-за лесных пожаров был направлен пожарный поезд. © «Петрозаводск говорит»