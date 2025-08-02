Волонтеров набирают для тушения лесных пожаров в Карелии

В Пудожском районе власти ищут добровольцев, которые готовы помогать с тушением лесных пожаров. Об этом говорится в паблике районной администрации.

"В связи с распространением очагов лесных возгораний и высокой опасностью возникновения новых пожаров в нашем районе, администрация Пудожского района обращается ко всем жителям! Просьба всем заинтересованным лицам, готовым вступить добровольцами в пожарную дружину, обратиться в администрацию или в Пудожское авиационное отделение",

- говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Муезерский район из-за лесных пожаров был направлен пожарный поезд. © «Петрозаводск говорит»