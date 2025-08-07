07 августа 2025, 15:27
Происшествия

Из-за пожаров режим ЧС объявили в Беломорском округе

Север охвачен огнем. В Беломорском округе в борьбе с лесными пожарами задействовано 43 человека
лесной пожар
фото unsplash

Север Карелии охвачен огнем. Режим ЧС объявили в Беломорском округе. Об этом сообщила накануне глава администрации Ирина Филиппова.

К 6 августа в округе было пять действующих лесных пожаров на площади 508,1 га. С огнем борются всего 43 человека и 7 единиц техники. При этом к утру 7 августа площадь пожаров в округе выросла – более 615 га.

Режим ЧС объявили в Беломорском округе с пяти часов вечера 6 августа. Местным жителям и гостям рекомендовали не ездить в лес и не разводить открытый огонь.

Режим ЧС в лесах регионального характера также объявлен в Муезерском и Лоухском районах. © «Петрозаводск говорит»

Ранее в этом сюжете:

обращение
В минприроды Карелии отреагировали на мизерные зарплаты десантников
подробнее...
обращение
Появилось шокирующее видео о буднях бойцов авиалесоохраны
подробнее...
горит остров
Живописные острова горят в Онежском озере
подробнее...
сосна
Режим ограничения пребывания граждан в лесах продлен в Карелии
подробнее...
лесной пожар
Спасатели снова не дали поселку в Карелии сгореть
подробнее...
лесной пожар
Жители карельского поселка задыхаются в дыму лесного пожара
подробнее...
лесной пожар
Лесной пожар потушили в заповеднике в Карелии
подробнее...
Огонь пожара
Волонтеров набирают для тушения лесных пожаров в Карелии
подробнее...
железнодорожные пути
Пожарный поезд направлен в охваченный лесными пожарами район Карелии
подробнее...
лесной пожар
Национальный парк в Карелии охвачен огнем
подробнее...
лесной пожар
Знаменитую гору в Карелии закрыли для туристов
подробнее...
Флаг Финляндии
Дым от лесных пожаров в Карелии дошел до Финляндии
подробнее...
лесной пожар
Рослесхоз бросил дополнительные силы на тушение пожаров в Карелии
подробнее...
лесной пожар
Режим ЧС объявлен в двух районах Карелии из-за горящих лесов
подробнее...
лесной пожар
У авиалесоохраны Карелии не хватает ресурсов тушить все лесные пожары
подробнее...
сосна
В одном из районов Карелии людей просят не посещать леса
подробнее...
Глава Карелии Артур Парфенчиков
Парфенчиков обратился к жителям и гостям республики в связи с пожарами
подробнее...
пожарные
Всего 10 километров отделяют поселок от мощного лесного пожара
подробнее...
вид на лес с борта самолета
Парфенчиков поручил увеличить группировку сил для борьбы с пожарами
подробнее...
лесной пожар
Мощный лесной пожар бушует вблизи поселка Волома в Карелии
подробнее...
остров горит
Отдыхающие оставили костер, который едва не сгубил остров в Карелии
подробнее...
Обсудить
Метки: 
беломорский округ
лесные пожары
режим чс
огонь
Лоухский район
Муезерский район