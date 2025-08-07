Из-за пожаров режим ЧС объявили в Беломорском округе

Север Карелии охвачен огнем. Режим ЧС объявили в Беломорском округе. Об этом сообщила накануне глава администрации Ирина Филиппова.

К 6 августа в округе было пять действующих лесных пожаров на площади 508,1 га. С огнем борются всего 43 человека и 7 единиц техники. При этом к утру 7 августа площадь пожаров в округе выросла – более 615 га.

Режим ЧС объявили в Беломорском округе с пяти часов вечера 6 августа. Местным жителям и гостям рекомендовали не ездить в лес и не разводить открытый огонь.

Режим ЧС в лесах регионального характера также объявлен в Муезерском и Лоухском районах. © «Петрозаводск говорит»