Всего 10 километров отделяют поселок от мощного лесного пожара

Лесной пожар на площади 125 гектаров бушует в Муезерском районе. Огонь близко подошел к населенному пункту. Прокуратура организовала проверку по факту лесного пожара. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

По предварительным сведениям, лесной пожар бушует в десяти километрах от поселка Волома. В Муезерском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Прокуратура даст оценку исполнения уполномоченными органами и должностными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о предупреждении ЧС. © «Петрозаводск говорит»