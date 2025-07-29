29 июля 2025, 08:15
Происшествия

Всего 10 километров отделяют поселок от мощного лесного пожара

В районе Карелии объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах
пожарные
фото freepik

Лесной пожар на площади 125 гектаров бушует в Муезерском районе. Огонь близко подошел к населенному пункту. Прокуратура организовала проверку по факту лесного пожара. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

По предварительным сведениям, лесной пожар бушует в десяти километрах от поселка Волома. В Муезерском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Прокуратура даст оценку исполнения уполномоченными органами и должностными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о предупреждении ЧС. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
лесной пожар
чрезвычайная ситуация
Муезерский район
Волома
прокуратура
проверка