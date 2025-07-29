Лесники и пожарные Пряжинского района ликвидировали лесные  пожары

В Пряже 19 июля разгорелся пожар на болоте, о чем сообщило Пряжинское центральное лесничество.

К счастью, задымление заметили местные жители и сообщили в ЕДДС. Пламя охватило подстилку из мха и поросль деревьев на площади 0,16 гектара. Семья Михайловых до приезда пожарных старалась остановить огонь.

Огонь ликвидировал личный состав ПЧ-48 п. Пряжа. Следом авиалесоохрана пролила водой пострадавший от огня участок, чтобы не допустить нового возгорания.

«Руку приложила к прогоревший подстилке, а оттуда жар идет. А по черному пепелищу ящерка бежит… Это страшно… Дорогие граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности. Это уже не призыв - это крик!»

- прокомментировала ситуацию заместитель начальника Пряжинского лесничества Юлия Федорова.

Лесники предупреждают, что потушить пожар на торфяном болоте сложно, особенно большие пожары, когда горит слой торфа значительной толщины.

Хорошо, что огонь не успел уйти в торф, иначе задыхались бы мы с вами не один месяц, комментируют жители поселка Пряжа.

Тремя днями позже после полуночи дежурным Пряжинского центрального лесничества поступил сигнал из ЕДДС о пожаре в районе садового некоммерческого товарищества «Малая Суна». Огонь разгулялся на заболоченном участке лесного фонда в 37-м квартале Сяпсинского лесничества.

На место возгорания отправилась госинспектор Елена Успенская. Она зафиксировала координаты пожара, которые были переданы в авиалесоохрану. До их приезда распространение огня предотвратили огнеборцы пожарной части из Эссойлы и жители кооператива.

«И труд их колоссален. От места, куда смогли доехать пожарные, до самого очага возгорания, оставалось порядка 300 метров. Люди набирали воду из цистерны и с ведрами, по темноте, с фонариками, подбирались к месту пожара, чтобы залить огонь. Дотушивали выгоревший участок леса работники авиалесоохраны. По кромке пожара, тут и там, витали дымки, вспыхивали языки пламени. Полная ликвидация пожара была объявлена только в 12 часов»,

- говорится в сообществе «ГКУ РК «Пряжинское центральное лесничество».

Траурный платок подгоревшего мха, почерневшие стволы сосен и елей – вот итог чьей-то халатности и глупости. Кто-то хорошо провел время на природе, отдыхая или собирая ягоды, но, возможно, бросил непогашенный окурок.

Учитывая, что в последнее время стоит ясная сухая погода, чтобы загореться, подстилке понадобилось всего несколько минут. Нынешний лесной пожар — второй в статистике этого года по Пряжинскому району. Однако то, как безответственно отдыхают и посещают леса наши граждане, он может стать далеко не последним. © «Петрозаводск говорит»