07 августа 2025, 13:58
Происшествия

Появилось шокирующее видео о буднях бойцов авиалесоохраны

Боец авиалесоохраны извинился за сгоревшие леса: «Этот лес карелам-то нужен, а вот министерству вашему не нужен»
обращение
фото стопкадр

Реставратор, приехавший из Петербурга тушить горящий лес в Карелии, записал эмоциональное видеообращение. Видеозапись опубликовал «Онлайн-журнал «Черника».

Мужчина рассказал, что тем, кто тушит леса, негде помыться, негде переодеться, постирать одежду. Для людей нет элементарных условий.

Люди работают из последних сил, а платят им за это 35 тысяч рублей. Мужчина извинился за сгоревший лес, сказал, что пожарные не виноваты и призвал задавать вопросы в карельское Минприроды.

«От лица десантников-пожарных, парашютистов-пожарных петрозаводского авиаотделения приносим извинения перед всеми жителями республики Карелия за сгоревшие угодья, черничники и леса. Мы в этом не виноваты. Обращайтесь, пожалуйста, в министерство природных ресурсов и экологии республики Карелия за этими ответами. Мы делаем все, что можем. Но больше мы уже…ни на что практически сил у нас не осталось.

Мы с пожара на пожар скачем. Без денег. Нам не платят за это деньги. Нам не платят пайковые. Нам негде переодеться, негде помыться. Нам негде даже постирать одежду. У нас нет здания. У нас нет ни одежды, ничего. За свой счет все покупаем. Мы больше не можем. У нас больше нет сил. Нас из дома выгоняют жены. Здоровый мужик не будет работать за 35 тысяч рублей, тем более вот на такой работе... Вот за это мне платят 35 тысяч рублей... А я вообще в Петербурге работаю, я реставратор. Решил Карелии помочь лес потушить…А этот лес и карелам нахер не нужен, карелам-то нужен, а вот министерству вашему не нужен. Половину вырубили, остальную половину сожгли».

Журналисты издания «Фактор» попытались узнать реакцию авиалесоохраны на появившееся шокирующее видео. Но им заявили, что в здании никого нет, все ушли тушить пожары, нет в кабинете и начальника Дмитрия Маханькова: «Конечно, не тушит пожары в самом лесу, но руководит…» 

Сегодня стало известно о пожаре на живописных островах в Онежском озере. Рыбаки своими силами тушат пожар, никто не помогает.

В конце июля мы сообщали, что у авиалесоохраны не хватает ресурсов на тушение всех лесных пожаров. © «Петрозаводск говорит»

