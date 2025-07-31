31 июля 2025, 15:54
Происшествия

Национальный парк в Карелии охвачен огнем

Сухие грозы разжигают огонь в засушливых лесах
лесной пожар
фото unsplash/ Chris LeBoutillier

Сухие грозы, прошедшие 27 и 28 июля, разожгли пожары в лесах Водлозерского национального парка.

В парке зафиксировано два лесных пожара. Один из них на площади 80 гектаров смогли локализовать усилиями специалистов единого лесопожарного центра и инспекторов онежского филиала Водлозерского парка. Но даже в локализованном виде пожар еще опасен. Специалисты пытаются не допустить распространения огня и полностью потушить пожар.

Второй пожар бушует в труднодоступном месте. Его пытаются потушить. О площади возгорания в нацпарке не сообщают.

лесной пожар

 

В Водлозерском парке введен усиленный режим мониторинга пожароопасной обстановки, задействована дополнительная техника и персонал, установлен временный запрет на посещение ООПТ. 

Ранее из-за опасений новых пожаров для посещений закрыли гору Воттоваара. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
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Водлозерский национальный парк
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Карелия