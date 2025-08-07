07 августа 2025, 15:03
Общество

В минприроды Карелии отреагировали на мизерные зарплаты десантников

Янина Свидская обещала разобраться в проблемах с проживанием в бытовках и выплатами
обращение
фото стопкадр

То, что десантники, борющиеся с лесными пожарами в Карелии, трудятся в не самых лучших условиях подтвердила глава минприроды республики Янина Свидская. В проблемах она обещала разбираться и решать.

Чиновница ответила на появившееся видео борца с пожарами, рассказавшего о мизерной зарплате в 35 тысяч, отсутствии элементарных условий. Она заявила, что понимает, что десантники устали и напряжены, сутками находятся вне дома.

По ее словам, часть поднятых вопросов (закупка униформы, оборудования, материалов) решается ее ведомством, но непростые вопросы, такие как уровень зарплат, стимулирующих и компенсационных выплат, остаются.

Решается, правда, на уровне пока лишь эскиза и вопрос с новым зданием для петрозаводского пожарного авиационного отделения. Те, кто задействован в тушении лесных пожаров, живут сейчас в бытовках, так как здание авиалесоохраны пришло в аварийное состояние и его ремонтируют.

Чиновница пообещала, что минприроды будет делать все возможное, чтобы переселить бойцов в новое помещение.

«Наша задача сделать все, чтобы создать достойные условия для работы бойцам, которые стоят на страже нашего общего достояния - природы Карелии»,

- сказала Свидская.

Она поручила руководителю карельского центра авиационной и наземной охраны лесов встретиться с работниками и обсудить накопившиеся вопросы, а также доложить о результатах. Сама чиновница тоже готова лично общаться с десантниками. © «Петрозаводск говорит»

