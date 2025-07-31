31 июля 2025, 09:29
Режим ЧС объявлен в двух районах Карелии из-за горящих лесов
Людям запретили ходить в лес - удар по сборщикам ягод
фото unsplash/ Emma Renly
В Муезерском и Лоухском районе напряженная ситуация из-за бушующих лесных пожаров. На этих территориях объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах.
С 30 июля местным жителям и гостям запрещено посещать леса, а также выезжать в лес на машине. Исключение сделано лишь для дорог общего пользования.
В администрации Лоухского района сообщили, что для ликвидации пожаров в двух районах дополнительно привлечены силы и средства территориального звена единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о горящем лесе в Калевальском районе, который некому потушить кроме как лесников. © «Петрозаводск говорит»