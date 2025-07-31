Режим ЧС объявлен в двух районах Карелии из-за горящих лесов

В Муезерском и Лоухском районе напряженная ситуация из-за бушующих лесных пожаров. На этих территориях объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

С 30 июля местным жителям и гостям запрещено посещать леса, а также выезжать в лес на машине. Исключение сделано лишь для дорог общего пользования.

В администрации Лоухского района сообщили, что для ликвидации пожаров в двух районах дополнительно привлечены силы и средства территориального звена единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о горящем лесе в Калевальском районе, который некому потушить кроме как лесников. © «Петрозаводск говорит»