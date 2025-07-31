31 июля 2025, 09:15
Двух мужчин на лодке несло в открытое Онежское озеро
Спасательная операция развернулась в районе Ивановских островов
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
Вечером 30 июля в Петрозаводске спасли двух молодых человек. Они вышли в озеро на лодке с одним веслом.
То ли ветер подхватил, то ли течение, но их лодку начало относить из Петрозаводской губы в открытое озеро. На подмогу вызвали спасателей.
Потерпевших обнаружили в районе Ивановских островов. Они поднялись на катер спасателей, помощь врачей молодым людям не потребовалась. © «Петрозаводск говорит»