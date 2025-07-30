Убийцу девочки в Петрозаводске на 19 лет отправили в колонию

30-летний мужчина проведет почти 20 лет за решеткой. Его признали виновным в покушении на изнасилование девочки-подростка и ее убийстве. Приговор огласили сегодня.

Мужчина попытался надругаться над девочкой в начале лета прошлого года. Они вместе были в лесополосе города, но в тот момент мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Опасаясь, что его разоблачат, мужчина задушил потерпевшую.

Убийцу схватили, вину он признал лишь частично. Верховный суд Карелии приговорил злоумышленника к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. © «Петрозаводск говорит»