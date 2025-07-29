В одном из районов Карелии людей просят не посещать леса
Режим повышенной готовности ввели в Лоухском районе. Местных жителей и туристов просят не ездить в лес и не разводить открытый огонь. Это связано с осложнившейся ситуацией по возникновению лесных пожаров.
«В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации природного характера на территории Лоухского муниципального района введен функционирования муниципального звена ТП РСЧС «Режим повышенной готовности»,
- объявили сегодня власти района.
«Гражданам, проживающим на территории Лоухского муниципального района, а также гражданам, пребывающим на территории Лоухского муниципального района с целью туризма и отдыха, рекомендовано воздержаться от поездок в лес, исключить разведение открытого огня в лесном массиве», - призывает районная администрация. © «Петрозаводск говорит»