29 июля 2025, 17:26
Дачникам подсказали простое средство от сорняков
Средство несильно влияет на структуру почвы
Фото: freepik
Если смешать уксус и соду, получится хорошее средство от сорняков. Смешивать нужно в пропорциях два к одному, делится "Lenta.ru".
Также важно не добавлять много уксуса сразу: он будет шипеть. Его следует добавлять медленно, постоянно помешивая. Раствор должен получиться полностью прозрачным. После этого его можно переливать в пульверизатор.
Специалисты отметили, что средство быстро растворяется в почве и эффективно справляется с сорняками. © «Петрозаводск говорит»