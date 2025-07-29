Дачникам подсказали простое средство от сорняков

Если смешать уксус и соду, получится хорошее средство от сорняков. Смешивать нужно в пропорциях два к одному, делится "Lenta.ru".

Также важно не добавлять много уксуса сразу: он будет шипеть. Его следует добавлять медленно, постоянно помешивая. Раствор должен получиться полностью прозрачным. После этого его можно переливать в пульверизатор.

Специалисты отметили, что средство быстро растворяется в почве и эффективно справляется с сорняками. © «Петрозаводск говорит»