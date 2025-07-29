В Петрозаводске бросили машину, администрация не осталась в стороне

В Петрозаводске на придомовой территории многоквартирного дома кто-то бросил "Мерседес". Так как владелец не появился и не отогнал автомобиль, он стал муниципальной собственностью, сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.

Машина стояла без государственных регистрационных знаков и со спущенными колесами больше шести месяцев. Признаков, что автомобиль выезжал, не было. Тогда на стекло прикрепили уведомление: переместить транспорт в течение месяца на другое место. Однако этого не произошло.

Суд признал право муниципальной собственности Петрозаводского городского округа на брошенный автомобиль. © «Петрозаводск говорит»