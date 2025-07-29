Автобус до Костомукши отменили

По техническим причинам перевозчик отменил автобусные рейсы из Петрозаводска в Костомукшу. Об этом сегодня предупредили в Карелавтотрансе.

Речь идет о рейсе № 528Э «Петрозаводск-Костомукша Экспресс» перевозчика ООО «Нордлайн».

Так автобус не будет выходить в рейс 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 августа в 15:45.

Рейсы по маршруту № 528Э «Костомукша-Петрозаводск Экспресс», отправляющиеся из Костомукши в 07:30, не будут выполняться 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 августа.

Пассажиры могут сдать купленные билеты по месту приобретения на эти даты и вернуть их полную стоимость. Связь с перевозчиком предлагают держать по электронной почте. © «Петрозаводск говорит»