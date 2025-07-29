В Карелии директора управляющей компании оштрафовали за плохую работу

Еще зимой житель Прионежья пожаловался в прокуратуру на плохую работу управляющей компании. Со слов обратившегося, УК ненадлежащим образом выполняет обязательства по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Тогда руководителю УК внесли представление с требованием нарушения устранить. Но руководитель промешкал. Прокуратура повторно напомнила требования и лишь тогда юрлицо предприняло меры к устранению нарушений.

Медлительность не осталась безнаказанной. Прокурор возбудил в отношении гендиректора управляющей компании дело об административном правонарушении по статье о невыполнении законных требований прокурора.

В результате мировой суд оштрафовал должностное лицо на две тысячи рублей. © «Петрозаводск говорит»