01 августа 2025, 16:35
Происшествия

Пожарный поезд направлен в охваченный лесными пожарами район Карелии

180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя доставит состав в Муезерский район
железнодорожные пути
фото «Петрозаводск говорит»

Пожарный поезд направили для оказания помощи в ликвидации лесного пожара в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

1 августа для оказания помощи МЧС в ликвидации ландшафтного пожара на станцию Сонозеро в Муезерский район Карелии направили пожарный поезд.

Поезд везет 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. На движение поездов ситуация с лесными пожарами не влияет, также нет угрозы объектам инфраструктуры РЖД. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
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Вода
Муезерский район
октябрьская железная дорога
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