Пожарный поезд направлен в охваченный лесными пожарами район Карелии

Пожарный поезд направили для оказания помощи в ликвидации лесного пожара в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

1 августа для оказания помощи МЧС в ликвидации ландшафтного пожара на станцию Сонозеро в Муезерский район Карелии направили пожарный поезд.

Поезд везет 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. На движение поездов ситуация с лесными пожарами не влияет, также нет угрозы объектам инфраструктуры РЖД. © «Петрозаводск говорит»