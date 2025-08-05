05 августа 2025, 19:36
Происшествия

Жители карельского поселка задыхаются в дыму лесного пожара

Поселок Кривой Порог Кемского района весь окутан дымом
лесной пожар
фото unsplash

Пятый день горит лес вблизи поселка Кривой Порог Кемского района.

Сегодня клубы черного дыма мешают даже дойти до магазина, рассказала редакции «Петрозаводск говорит» местная жительница Татьяна Ивановна.

«Я не знаю, тушит кто-то этот пожар или нет, но в наших группах ищут добровольцев, значит, не справляются»,

- предположила Татьяна Ивановна.

Женщина рассказала, что последние три дня жители поселка не открывают форточки - дым проникает в дома, трудно дышать.

Сегодня Татьяна Ивановна пыталась дозвониться до главы Кривопрожского поселения Александра Сухана, но его телефон отключен.

С 29 июля в поселке Кривой Порог не работает интернет. © «Петрозаводск говорит»

Ранее в этом сюжете:

лесной пожар
Лесной пожар потушили в заповеднике в Карелии
подробнее...
Огонь пожара
Волонтеров набирают для тушения лесных пожаров в Карелии
подробнее...
железнодорожные пути
Пожарный поезд направлен в охваченный лесными пожарами район Карелии
подробнее...
лесной пожар
Национальный парк в Карелии охвачен огнем
подробнее...
лесной пожар
Знаменитую Смерть-гору в Карелии закрыли для туристов
подробнее...
Флаг Финляндии
Дым от лесных пожаров в Карелии дошел до Финляндии
подробнее...
лесной пожар
Рослесхоз бросил дополнительные силы на тушение пожаров в Карелии
подробнее...
лесной пожар
Режим ЧС объявлен в двух районах Карелии из-за горящих лесов
подробнее...
лесной пожар
У авиалесоохраны Карелии не хватает ресурсов тушить все лесные пожары
подробнее...
сосна
В одном из районов Карелии людей просят не посещать леса
подробнее...
Глава Карелии Артур Парфенчиков
Парфенчиков обратился к жителям и гостям республики в связи с пожарами
подробнее...
пожарные
Всего 10 километров отделяют поселок от мощного лесного пожара
подробнее...
вид на лес с борта самолета
Парфенчиков поручил увеличить группировку сил для борьбы с пожарами
подробнее...
лесной пожар
Мощный лесной пожар бушует вблизи поселка Волома в Карелии
подробнее...
остров горит
Отдыхающие оставили костер, который едва не сгубил остров в Карелии
подробнее...
Обсудить
Метки: 
кривой порог
Кемский район
дым
Интернет
магазин