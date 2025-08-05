Жители карельского поселка задыхаются в дыму лесного пожара

Пятый день горит лес вблизи поселка Кривой Порог Кемского района.

Сегодня клубы черного дыма мешают даже дойти до магазина, рассказала редакции «Петрозаводск говорит» местная жительница Татьяна Ивановна.

«Я не знаю, тушит кто-то этот пожар или нет, но в наших группах ищут добровольцев, значит, не справляются»,

- предположила Татьяна Ивановна.

Женщина рассказала, что последние три дня жители поселка не открывают форточки - дым проникает в дома, трудно дышать.

Сегодня Татьяна Ивановна пыталась дозвониться до главы Кривопрожского поселения Александра Сухана, но его телефон отключен.

С 29 июля в поселке Кривой Порог не работает интернет. © «Петрозаводск говорит»