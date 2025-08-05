С погибшей в Карелии туристкой простятся в Волгограде

В Волгограде простятся с погибшей участницей водного похода по Белому морю.

32-летняя Валерия Пужняк погибла во время похода на каяках по Белому морю. 20 июля группа туристов собиралась доплыть до Соловков, но погода испортилась. Выжить смогли не все, одного участника сплава не нашли.

Тело пропавшей байдарочницы нашли 31 июля у берега острова Малые Кималище в Белом море.

По информации издания V1.ru, похоронят погибшую 6 августа в Кировском районе Волгограда. Простятся с женщиной у Свято-Никитской церкви. © «Петрозаводск говорит»