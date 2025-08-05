Директор музыкальной школы в Карелии попалась на мошенничестве

Директриса музыкальной школы, теперь уже бывшая, ответит за жульничество. К схеме наживы она привлекла еще и свою дочь вместе с ее сожителем. Клубок мошенничества в бюджетном учреждении Прионежского района распутали следователи. Бывшую директрису обвинили в мошенничестве и присвоении денег с использованием служебного положения.

С 2020 по 2024 год директриса назначала премии и стимулирующие выплаты четырем работникам музыкальной школы. Те, поскольку находились в «служебной зависимости», отдавали деньги назад начальнице. Заработать она смогла более 353 тысяч.

Также, по версии следователей, директриса трудоустроила к себе дочь с сожителем. Родственники не работали, а зарплата им капала, так как руководительница вносила ложные данные в табель учета рабочего времени. На этом родственники смогли заработать более 1 млн 960 тысяч рублей.

Дочь бывшей директрисы и ее сожителя тоже привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Фигуранты дела частично возместили ущерб. У них прошли обыски, найденные деньги арестовали. Дело вскоре рассмотрит суд. © «Петрозаводск говорит»