05 августа 2025, 13:59
Происшествия

44-летний житель Карелии погиб на СВО

Роман Тарзалайнен погиб в июне, бойца проводили в последний путь в Сортавальском округе
траурная свеча
фото freepik

5 августа в Вяртсиля в последний путь проводили погибшего участника специальной военной операции.

Роман Тарзалайнен заключил контракт и отправился на специальную военную операцию. Погиб военнослужащий 8 июня. Рядовому было 44 года.

погибший участник СВО

 

С погибшим бойцом просились сегодня в Сортавальском округе. Местные власти выразили соболезнования родным и близким. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Вяртсиля
сортавальский округ
специальная военная операция
Карелия
военнослужащий
боец