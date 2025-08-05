44-летний житель Карелии погиб на СВО

5 августа в Вяртсиля в последний путь проводили погибшего участника специальной военной операции.

Роман Тарзалайнен заключил контракт и отправился на специальную военную операцию. Погиб военнослужащий 8 июня. Рядовому было 44 года.

С погибшим бойцом просились сегодня в Сортавальском округе. Местные власти выразили соболезнования родным и близким. © «Петрозаводск говорит»