05 августа 2025, 13:59
44-летний житель Карелии погиб на СВО
Роман Тарзалайнен погиб в июне, бойца проводили в последний путь в Сортавальском округе
фото freepik
5 августа в Вяртсиля в последний путь проводили погибшего участника специальной военной операции.
Роман Тарзалайнен заключил контракт и отправился на специальную военную операцию. Погиб военнослужащий 8 июня. Рядовому было 44 года.
С погибшим бойцом просились сегодня в Сортавальском округе. Местные власти выразили соболезнования родным и близким. © «Петрозаводск говорит»