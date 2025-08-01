Судьба еще одного участника сплава по Белому морю все еще не известна

Следователи проводят доследственную проверку по факту ЧП на Белом море. Следователи дадут правовую оценку обстоятельствам произошедшего, установят точную причину гибели туристов.

31 июля у берега острова Малые Кималище в Белом море обнаружили тело пропавшей участницы водного похода на Соловки.

По данным Следкома, группа из семи участников частного похода планировала на личных плавсредствах добраться до острова Соловки, но 19 июля маршрут пришлось прервать из-за непогоды.

В результате инцидента четверых туристов-байдарочников удалось спасти, трое пропали. 23 июля рядом с островом Варбарлуды в Белом море обнаружили тело погибшего 24-летнего участника похода. Судьба еще одного мужчины все еще не известна. По предварительной информации СК, турист был без спасательного жилета. © «Петрозаводск говорит»