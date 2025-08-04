Лесной пожар потушили в заповеднике в Карелии

Пожар тушили в заповеднике «Костомукшский». Огонь обнаружили 31 июля. До места тушения сотрудникам заповедника и национального парка пришлось добираться на моторных лодках.

Потушить возгорание смогли окончательно 2 августа.

«Благодаря быстрому реагированию, пострадал только небольшой полуостров. Огонь на нем отрезали от материковой части - огромного массива леса, с помощью двух мотопомп. Основные средства тушения - ранцевые опрыскиватели, вмещают до 15 литров воды»,

- рассказали в сообществе заповедника.

Ранее пожары бушевали в лесах Водлозерского национального парка. © «Петрозаводск говорит»