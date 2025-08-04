04 августа 2025, 16:47
Лесной пожар потушили в заповеднике в Карелии
С огнем боролись с помощью ранцевых опрыскивателей
фото unsplash
Пожар тушили в заповеднике «Костомукшский». Огонь обнаружили 31 июля. До места тушения сотрудникам заповедника и национального парка пришлось добираться на моторных лодках.
Потушить возгорание смогли окончательно 2 августа.
«Благодаря быстрому реагированию, пострадал только небольшой полуостров. Огонь на нем отрезали от материковой части - огромного массива леса, с помощью двух мотопомп. Основные средства тушения - ранцевые опрыскиватели, вмещают до 15 литров воды»,
- рассказали в сообществе заповедника.
Ранее пожары бушевали в лесах Водлозерского национального парка. © «Петрозаводск говорит»