04 августа 2025, 15:33
Клещи заразили 17 человек в Карелии энцефалитом
Более 20 случаев опасных инфекций после нападения клещей подтверждено в республике
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В Карелии за неделю к медикам за помощью из-за укусов клещей обратился 51 человек, включай 7 детей. Всего к 3 августа помощь потребовалась 3619 пострадавшим от клещей. Такие данные приводит в понедельник Роспотребнадзор.
В регионе зарегистрировано шесть случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе один у ребенка (Олонецкий район), 17 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе 4 случая у детей.
Прививку против клещевого энцефалита с начала года сделали 16911 человек. © «Петрозаводск говорит»