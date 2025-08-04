Клещи заразили 17 человек в Карелии энцефалитом

В Карелии за неделю к медикам за помощью из-за укусов клещей обратился 51 человек, включай 7 детей. Всего к 3 августа помощь потребовалась 3619 пострадавшим от клещей. Такие данные приводит в понедельник Роспотребнадзор.

В регионе зарегистрировано шесть случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе один у ребенка (Олонецкий район), 17 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе 4 случая у детей.

Прививку против клещевого энцефалита с начала года сделали 16911 человек. © «Петрозаводск говорит»