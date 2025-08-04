Мошенники подделали сайт МФЦ и обманули мужчину на полмиллиона рублей

24-летний житель столицы Карелии поверил звонку из сотовой компании и лишился денег.

Петрозаводчанин назвал код из смс-сообщения якобы для продления договора на услуги связи, после этого парень не смог зайти в свой аккаунт на портале Госуслуги.

Для восстановления доступа к сервису он перешел на сайт будто бы МФЦ, где увидел ссылку на переписку в мессенджере с представителем организации. Там же ему прислал контакты якобы сотрудника Центробанка, который убедил горожанина в том, что аферисты завладели его личными данными, но кредит не взяли. Общение свелось к тому, что горожанину нужно было самому оформить кредит и отправить на чужие счета, таким способом якобы он понизил свой кредитный потенциал.

Для переводов незнакомцы убедили его купить смартфон с функцией бесконтактной оплаты. После нескольких дней общения с жуликами житель Петрозаводска лишился 678 тысяч и остался должен банку. Правоохранители по этой ситуации завели уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»