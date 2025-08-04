Молодой мужчина утонул в Карелии

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели мужчины в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным исчточника, 31 июля 37-летний житель Эссойлы отдыхал в состоянии опьянения на реке Шуя. На следующий день тело мужчины было найдено отдыхающими в водоеме.

На трупе следов насильственной смерти обнаружено не было. По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. © «Петрозаводск говорит»