04 августа 2025, 14:37
Происшествия

Молодой мужчина утонул в Карелии

Следователи проводят проверку после гибели человека в Шуе
Река Шуя
Фото СК

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели мужчины в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным исчточника, 31 июля 37-летний житель Эссойлы отдыхал в состоянии опьянения на реке Шуя. На следующий день тело мужчины было найдено отдыхающими в водоеме.

На трупе следов насильственной смерти обнаружено не было. По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. © «Петрозаводск говорит»

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новости Карелии