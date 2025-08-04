Водитель попавшего под поезд автобуса стал фигурантом уголовного дела

После столкновения поезда и автобуса с паломниками на перегоне «Олонец-Лодейное Поле» в отношении водителя автобуса с паломниками завели уголовное дело. ДТП с пострадавшими и одним погибшим произошло утром 4 августа в Ленинградской области. Автобус направлялся в Александро-Свирский монастырь из Ярославской области.

На переезде вблизи станции Инема 53-летний водитель проезжал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора, в результате произошло столкновение с грузовым поездом.

Лодейнопольская прокуратура признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 53-летнего водителя. Жителя Ярославской области подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.

По информации Минздрава России, в ДТП пострадали 16 человек, 7 из них находятся в тяжелом состоянии, один человек погиб. © «Петрозаводск говорит»