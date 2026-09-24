Девочки жестоко избили одноклассницу в российском городе

В Приморском крае проводится проверка по факту избиения 14-летней девочки группой подростков. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона и МВД.
По данным источника, инцидент случился 23 сентября в городе Артем. В полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что группа подростков избила ее дочь. У школьницы был диагностирован перелом носа.
Отмечается, что напасть на пострадавшую могли ее одноклассницы. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о том, что группа подростков нападает на прохожих в Новосибирске.