Девочки жестоко избили одноклассницу в российском городе

В Приморье проводится проверка по факту нанесения травм подростку

Фото "Петрозаводск говорит"

В Приморском крае проводится проверка по факту избиения 14-летней девочки группой подростков. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона и МВД.

По данным источника, инцидент случился 23 сентября в городе Артем. В полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что группа подростков избила ее дочь. У школьницы был диагностирован перелом носа.

Отмечается, что напасть на пострадавшую могли ее одноклассницы. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что группа подростков нападает на прохожих в Новосибирске.