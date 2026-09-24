Медведь обезобразил лицо туристу в российском регионе

В Туве хищник напал на группу москвичей, проигнорировавших запреты

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В республике Тува медведь напал на туристов из Москвы, приехавших на рыбалку на реку Большой Енисей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Госкомохотнадзора республики.

По данным источника, группа туристов отправилась рыбачить в отдаленный район республики, несмотря на действующие запреты, связанные с выходом медведей. Москвичи их проигнорировали. В итоге на одного из них набросился хищник. Мужчина выжил, он находится в больнице. У него вырваны мягкие ткани лица.

Ранее сообщалось о многочисленных нападениях медведей на людей в разных регионах страны. В Восточной Сибири в последнее время от атак зверей погибли 17 человек.