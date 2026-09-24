Вода пропадет сегодня в некоторых домах в Петрозаводске

Работы на сетях оставят без водоснабжения ряд петрозаводчан

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Сегодня, 24 сентября, некоторые дома в Петрозаводске останутся без холодной воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, в 9 утра воду отключат по адресам: ул. Кирова, д. 5, 7, 8, 10, 10А. Водоснабжение пропадет из-за плановых работ на сетях. Ориентировочно его не будет до 20 часов.

В 9 утра также отключат воду в доме №64а к. 4 по улице Зайцева. Это административное здание. Ресурса не будет до 17 часов.

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