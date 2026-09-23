Суд в Сортавале рассмотрел 14 жалоб 19-летнего водителя

Злостный нарушитель ПДД из Сортавалы пытался оспорить в суде многочисленные штрафы

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В суде Сортавалы рассмотрено 14 жалоб 19-летнего местного жителя, который пытался оспорить назначение штрафов за многочисленные нарушения ПДД, совершенные в один день.

По данным паблика Сортавальского городского суда, молодой водитель за один день совершил такие правонарушения, как: не имел ОСАГО и права управления мопедом, который был без регистрационного знака, не подавал сигналы световыми указателями поворота, трижды проехал на «красный» и не остановился, когда этого потребовал сотрудник автоинспекции.

Суд оставил все жалобы нарушителя ПДД без удовлетворения, но решение пока не вступило в законную силу.