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Общество

Гость российского отеля «все включено» съедает в день полкило мяса

Стало известно, сколько едят постояльцы российских отелей «все включено»
еда на столе раздачи в ресторане
Фото создано с помощью Алиса AI

В Ассоциации туроператоров России рассказали о том, сколько в среднем продуктов в день потребляет один гость российского отеля, работающего по системе «все включено».

По данным организации, на которые ссылается РИА Новости, постоялец съедает 540 г мяса и птицы, почти 800 г овощей, чуть более 250 г фруктов и ягод, почти 350 г молочных продуктов. 

В дневной рацион также входят 1,8 чашки кофе и почти литр алкогольных напитков.

Цифры рассчитывались на всех отдыхающих, включая детей, поэтому фактическое потребление ряда продуктов взрослыми гостями выше, уточнили в ассоциации.

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