Вьетнам обошел Таиланд в топе направлений у российских туристов

Аналитики МегаФона изучили обезличенные данные о зарубежных поездках и динамику турпотока по регионам России

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По итогам летнего сезона Вьетнам вошел в десятку самых востребованных зарубежных направлений у абонентов МегаФона, обойдя Таиланд. За год число пользователей в роуминге там выросло на 131%.

Лидером среди зарубежных направлений у россиян остается Турция. Следом идут Беларусь, Казахстан, Китай, Египет, Грузия, Армения, Абхазия, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Замыкают топ-15 четыре европейские страны - Италия, Германия, Испания и Франция.

Заметно вырос и интерес к Китаю: число пользователей в роуминге увеличилось на 37%, а страна поднялась на четвертую строчку рейтинга. При этом Китай остается не только самостоятельным направлением - Пекин, Шанхай и Гуанчжоу служат пересадочными пунктами на маршрутах в другие страны Азии.

Россияне все чаще выбирают и менее массовые направления. Турпоток абонентов МегаФона в Бразилию вырос на 52% год к году, в Саудовскую Аравию - на 42%, в Монголию - на 39%, в Гонконг - на 31%, в Марокко — на 27%. Рост интереса к части этих стран совпал с расширением прямого авиасообщения и упрощением условий въезда.

При выборе зарубежного направления все большую роль играет не только расстояние, но и то, насколько просто организовать поездку — визовые условия, наличие прямых рейсов и удобство маршрута. Со своей стороны мы также совершенствуем наши решения для туристов, в частности, продолжаем расширять географию роуминга. Только в августе 5G-роуминг МегаФона появился еще в четырех странах, а в четырех других увеличилось число доступных сетей. В результате уже 80% наших абонентов путешествуют в страны, где им доступен 5G-роуминг,

— рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

В списке российских направлений первые места предсказуемо заняли Москва и Санкт-Петербург. Далее в десятке - Астраханская область, Югра, Краснодарский край, Приморский и Ставропольский края, Татарстан, Вологодская и Ульяновская области.

При этом самую заметную динамику показали другие регионы. В Пермском крае число абонентов выросло более чем в 2,5 раза год к году, в Ямале — более чем в 2,3 раза. В Астраханской области показатель прибавил 40%, в Башкортостане — 28%, в Адыгее — 18%. В Перми рост совпал с расширением маршрутной сети и увеличением пассажиропотока на международных рейсах в первом полугодии.