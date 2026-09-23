Трое детей погибли на страшном пожаре в российском регионе

Сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания в частном доме в Дагестане

Фото "Петрозаводск говорит"

В Дагестане на пожаре погибли трое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС республики.

Как рассказал собеседник агентства, возгорание произошло в частном доме в Каякентском районе. Жертвами огня стали трое несовершеннолетних, их возраст не указывается. Также неизвестно, есть ли другие пострадавшие.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС. Выясняется причина пожара.

Ранее сообщалось о том, что в Кеми минувшей ночью загорелся чердак в одном из частных домов.