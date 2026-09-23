Женщина-пешеход погибла под Петрозаводском, водитель сбежал

Пожилого водителя нашли пьяным после устроенной им смертельной аварии в Карелии

Фото МВД по РК

Во вторник, 22 сентября, в 19:30 в полицию поступил сигнал о смертельном ДТП на 55-м километре дороги А-215 в Прионежском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что неустановленный водитель сбил 55-летнюю женщину-пешехода. Она погибла, а автомобилист скрылся.

Вскоре полицейские установили подозреваемого - 63-летнего жителя села Рыбрека. Мужчина был сильно пьян, это подтвердило медосвидетельствование. В отношении него были составлены протоколы за управления транспортным средством, будучи лишенным прав, и за употребления алкоголя после ДТП до проведения освидетельствования. Автомобиль Renault, на котором была сбита женщина, изъяли в рамках проверки.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Затем будет принято дальнейшее решение.

Ранее сообщалось о том, что другого пешехода ночью сбили на севере Карелии.