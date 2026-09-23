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Общество

Начальник управления культуры завершает работу в мэрии Петрозаводска

Марина Коновалова покидает свой пост в городской администрации
марина коновалова
Фото: паблик администрации Петрозаводска

О завершении карьеры Марины Коноваловой на посту начальника управления культуры рассказали в официальном паблике администрации Петрозаводска.

Сегодня, 23 сентября, у начальника управления культуры последний рабочий день в администрации города. Как стало известно, Марина Викторовна работала в муниципальной службе 27 лет, а ее общий стаж в сфере культуры – более четырех десятилетий.

Марина Коновалова начинала работу простым специалистом и прошла путь до руководителя большого управления. Как отметили коллеги Марины Викторовны, ее главными целями были сохранение и развитие культуры Петрозаводска и Карелии, и она всегда добивалась результата – даже при ограниченных возможностях. 

Благодаря Марине Коноваловой воплотились в жизнь проекты, ставшие визитной карточкой культурной жизни Карелии: хоровая ассамблея «Лаулу», фестивали «Музыка – моя душа» и «Северное сияние», конкурсы имени Свиридова и «Виват, мальчишки!».

Администрация Петрозаводска поблагодарила Марину Коновалову за работу, а также мудрость и стойкость, пожелав новых интересных дорог. 

У Марины Викторовны много наград за преданную работу и профессионализм, но главная оценка – это любовь горожан, добавили коллеги. 

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