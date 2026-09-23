Цены на шубы выросли в августе в Карелии

В Росстате озвучили статистику цен на ряд товаров в Карелии в августе

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В августе в Карелии подорожали меховые изделия, что связано с приближением холодов. Об этом сообщили на сайте отделения Банка России в Петрозаводске со ссылкой на данные Росстата.

По данным источника, в последний летний месяц в республике из-за ослабления рубля цены на средства связи, электронику и технику, телерадиотовары, компьютеры пошли вверх.

В августе подешевели овощи и молочная продукция, в том числе масло и сыр. Капуста, свекла, картофель, морковь, помидоры и лук также стали стоить дешевле по сравнению с июлем. На стоимость повлияли поставки нового урожая.

Вместе с тем в августе продолжил дорожать сахар из-за периода домашних заготовок и консервации, а также только набирающего обороты нового урожая сахарной свеклы.