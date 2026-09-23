В четверг в Карелии потеплеет до +21, но расслабиться не дадут дожди

Осадки с ночи ожидаются по всей республике, местами пройдут сильные дожди

Фото: Петрозаводск говорит

В четверг, 24 сентября, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода. По западной половине республике ожидается дождь, местами сильный, на востоке Карелии пройдет небольшой, ночью местами умеренный дождь, предупредили специалисты регионального гидрометцентра.

Ветер будет дуть северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13, местами на севере столбики термометров опустятся до +5, днём +16, +21, на западе местами +11, +16.

В Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +11, +13, днём +16, +18. Атмосферное давление будет падать.