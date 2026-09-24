Женщина искала червяков для рыбалки, а обнаружила клад в Швеции

Шведка раскопала крупнейший в истории страны клад

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Более 24 тысяч серебряных монет и свыше 140 различных серебряных и золотых предметов эпохи викингов и раннего Средневековья — такую находку сделала жительница Швеции во время подготовки к рыбалке. Она всего лишь искала червяков. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Raa.

По данным зарубежного источника, сокровища являются крупнейшим кладом, когда-либо найденным в стране. Знаковое для государства событие произошло на востоке центральной Швеции.

Сообщается, что государство выплатит женщине 350 тысяч евро.