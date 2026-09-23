Продукты с плесенью – немедленно в мусорное ведро!

Пораженные плесенью продукты очень опасно есть

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Плесень на еде – это опасный токсичный налет, а не деликатес, как иногда шутят. Появление плесени на продуктах сигнализирует только о том, что еда испорчена и ее нужно немедленно утилизировать.

Некоторые продукты при появлении плесени необходимо выбрасывать целиком, поскольку грибница может проникать значительно глубже видимого неприглядного пятна, рассказала изданию IVBG.RU кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева.

Так, в мягкой и влажной пище спорам легче распространяться, чем в плотной и твердой, уточнила эксперт. Поэтому ягоды и фрукты при появлении плесени рекомендуется выбрасывать целиком. Если заплесневелый плод находился в упаковке, избавиться стоит и от тех, что касались его. Остальные необходимо внимательно осмотреть и промыть.

В пораженной мякоти также могут размножаться бактерии и дрожжи. Они ускоряют порчу продукта и способны вызвать расстройство кишечника. На твердых же продуктах плесень ведет себя несколько по-другому.

Например, у плотного твердого сыра плесень распространяется в глубину значительно медленнее. Поэтому можно удалить участок с плесенью в радиусе не менее 2,5 сантиметра вокруг пятна, не касаясь ножом пораженного участка. Мягкие сыры при появлении нежелательной плесени следует выбрасывать полностью, сказала Золотарева.

Эксперт также напомнила, что некоторые виды плесени способны вырабатывать микотоксины, токсичные для человека.

Отметим, что говоря про плесень на сыре и немедленное избавление от него, специалист не имела в виду те сорта продукта, технология производства которых изначально предусматривает наличие плесени. Так, определенные культуры плесени используются при изготовлении таких сыров, как рокфор, горгонзола, бри и камамбер.