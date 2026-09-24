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Общество

Красулин к медицине отношения не имел, но в процессе участвовал

Алексей Хейфец дал в суде показания по делу Любарского
Здание больницы
Фото: Антонина Кябелева

22 сентября в Петрозаводском городском суде был допрошен бывший главный врач Больницы скорой медицинской помощи (БСМП), в недавнем прошлом депутат ЗС РК Алексей Хейфец. Он рассказал немало интересных деталей. 

Речь шла о компании ООО «Диетгрупп», которая занималась организацией питания больных в медицинских учреждениях республики, взаимоотношениях с предпринимателем и бывшим карельским депутатом Виталием Красулиным и подсудимым Владимиром Любарским. По версии следствия, за содействие компании «Диетгрупп» Любарский получил в виде взяток порядка 30 миллионов рублей. 

С директором и учредителем ООО «Диетгрупп» Станиславом Мишичевым свидетеля познакомил Виталий Красулин с целью рассмотреть компанию в качестве поставщика услуг для БСМП. Хейфец утверждал, что в качестве потенциального поставщика услуг по питанию больных рассматривались и другие компании. 

– Объясните пожалуйста, а какое отношение как здравоохранению в республике в целом, так и к вашей работе в качестве главного врача медицинского учреждения имел Красулин? – спросил судья Мерков. 

Подробности здесь.

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