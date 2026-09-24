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Погода

Дожди, косые дожди: сегодня в Карелии будет сыро, но все же тепло

В четверг где-то будет барабанить особенно сильно
капли дождя на стекле
Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 24 сентября, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода. По западной половине республике ожидается дождь, местами сильный, на востоке Карелии – небольшой, предупредили специалисты регионального гидрометцентра.  

Ветер будет дуть северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +16, +21, на западе местами +11, +16.

В Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18. Атмосферное давление будет падать.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале +13, 

в Кеми +15, 

в Сегеже, Сортавале +17,

в Суоярви +16,

в Кондопоге, Медвежьегорске +18,

в Олонце, Пудоже +20.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: В четверг в Карелии потеплеет до +21, но расслабиться не дадут дожди

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