Дожди, косые дожди: сегодня в Карелии будет сыро, но все же тепло

В четверг где-то будет барабанить особенно сильно

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 24 сентября, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода. По западной половине республике ожидается дождь, местами сильный, на востоке Карелии – небольшой, предупредили специалисты регионального гидрометцентра.

Ветер будет дуть северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +16, +21, на западе местами +11, +16.

В Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18. Атмосферное давление будет падать.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале +13,

в Кеми +15,

в Сегеже, Сортавале +17,

в Суоярви +16,

в Кондопоге, Медвежьегорске +18,

в Олонце, Пудоже +20.