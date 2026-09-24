Дожди, косые дожди: сегодня в Карелии будет сыро, но все же тепло

Сегодня, 24 сентября, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода. По западной половине республике ожидается дождь, местами сильный, на востоке Карелии – небольшой, предупредили специалисты регионального гидрометцентра.
Ветер будет дуть северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +16, +21, на западе местами +11, +16.
В Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18. Атмосферное давление будет падать.
По данным российского гидрометцентра, в Калевале +13,
в Кеми +15,
в Сегеже, Сортавале +17,
в Суоярви +16,
в Кондопоге, Медвежьегорске +18,
в Олонце, Пудоже +20.