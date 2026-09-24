Несчастный случай: умер телеведущий Сергей Соседов

Телеведущий и музыкальный критик разбился насмерть

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Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов умер, упав с лестницы. Журналисту было 58 лет.



О том, что причиной смерти известного телеведущего стал несчастный случай, сообщило РИА Новости окружение Сергея Соседова.

По данным канала SHOT, трагедия застала журналиста на гастролях в якутском городе Нерюнгри. Поездка была связана с участием Соседова в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока», финал которого должен состояться 25 сентября.

Другой источник со ссылкой на друзей критика добавил, что из-за полученной травмы у Соседова произошел отек мозга.

Информация о проблемах со здоровьем, оторвавшемся тромбе или плохом самочувствии друзья журналиста не подтвердили.

«Несчастный случай, падение с лестницы, разбился насмерть», – назвали обстоятельства трагедии собеседники информагентства.

Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Работал в газете «Вечерняя Москва», сотрудничал с различными изданиями как музыкальный обозреватель.