В Карелии нашли останки еще одного красноармейца

Защитника Петрозаводска захоронят с воинскими почестями на «Кургане Славы»

Фото создано с помощью Алиса AI

Поисковики Карелии продолжают свою общественную миссию, направленную на поиск погибших красноармейцев и увековечивание их памяти.

23 сентября участники поискового отряда«Карельский фронт» работали в Пряжинском районе. Цель очередной мини-экспедиции — розыск красноармейцев 313-й стрелковой дивизии, погибших при обороне Петрозаводска в сентябре 1941 года.

Image

Попытка оказалась успешной. В окопе удалось обнаружить останки бойца. К сожалению, личных вещей и предметов амуниции при нем не оказалось. Были лишь - несколько гильз и штык к винтовке Мосина.

Защитника Петрозаводска захоронят с воинскими почестями на «Кургане Славы», уточнили в паблике фонда «Эстафета поколений».