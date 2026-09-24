В Карелии нашли останки еще одного красноармейца

Поисковики Карелии продолжают свою общественную миссию, направленную на поиск погибших красноармейцев и увековечивание их памяти.
23 сентября участники поискового отряда«Карельский фронт» работали в Пряжинском районе. Цель очередной мини-экспедиции — розыск красноармейцев 313-й стрелковой дивизии, погибших при обороне Петрозаводска в сентябре 1941 года.
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Попытка оказалась успешной. В окопе удалось обнаружить останки бойца. К сожалению, личных вещей и предметов амуниции при нем не оказалось. Были лишь - несколько гильз и штык к винтовке Мосина.
Защитника Петрозаводска захоронят с воинскими почестями на «Кургане Славы», уточнили в паблике фонда «Эстафета поколений».