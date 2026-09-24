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24 сентября 2026
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Происшествия

Водителя-рецидивиста наказали в Пудожском районе

Житель Пудожского района повторно сел за руль пьяным
молоток судьи
Фото создано с помощью Алиса AI

В суде Пудожа вынесли приговор 44-летнему местному жителю, обвиняемому в управлении автомобилем в состоянии опьянения. При этом ранее его лишили водительских прав за аналогичное нарушение. 

Установлено, что летом этого года мужчина сел за руль автомобиля и на одной из улиц в поселке Подпорожье совершил ДТП. Процедура освидетельствования подтвердила – мужчина пьян. 

В суде водитель-рецидивист вину полностью признал. Ему назначили 300 часов обязательных работ и запретили на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор суда не вступил в законную силу, уточнили в паблике Пудожского городского суда.

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