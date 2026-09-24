В суде в Карелии случилась «битва» за выплаты погибшего участника СВО

Супруга погибшего участника СВО пыталась лишить его отца права на госвыплаты

Фото: «Петрозаводск говорит»

В суд Пряжинского района обратилась супруга погибшего участника СВО с иском о лишении его отца права на госвыплаты. Свою позицию женщина аргументировала тем, что мужчина не принимал участия в воспитании и содержании сына, не оказывал материальной помощи.

В судебном заседании было установлено, что ответчик проживал после расторжения брака раздельно с ребенком, но проявлял активную вовлеченность в жизнь сына, помогал материально, встречался с ним, дарил подарки. К административной или уголовной ответственности по «родительским» статьям не привлекался.

Кроме того, отец передал свою долю выплат бывшей супруге и отказался от наследства умершего сына.

С учетом всех фактов суд нашел позицию вдовы недоказанной и отклонил ее исковые требования. Решение суда не вступило в законную силу, уточнили в паблике Пряжинского районного суда.